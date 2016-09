11 soovitust, kuidas töökeskkonnas võõrapelgusega hakkama saada

Pärast mõningast vestlust võimaliku uue ülemusega, annab ta sullegi võimaluse küsimusi esitada. See on sinu jaoks võimalus särada või täiega põruda.

«Üks mu töötajatest sai hiljuti autojuhiload ning tegi selleks läbi ka ettenähtud esmaabikoolituse. Kas võin ta määrata esmaabiandjaks? Kas pean suunama ta veel täiendavale väljaõppele (16 tundi) või piisab sellest, et suunata täiendõppele (kuus tundi)?» küsib lugeja

Imekreemi kasutamine päädis tervisehäda ja 1300-eurose võlaga

Raha pole? Võib ka järelmaksuga saada! Just sellist skeemi kasutas skandaalne kosmeetikabränd DeSheli. Viimasel ajal pole neist Eestis palju kuulda olnud, sest nüüd müüakse neid tooteid uue nime all DeAura. Toodetakse seda samas tehases ja ka müügiga tegeleb sama firma ning müüginipidki on samad.