Populaarne pitsakatte komponent võib toidulaualt kaduda

Tänavu tungis Aadria merre Itaalia ranniku ääres tohutu sülem kammlooma Mnemiopsis leidyi, mis häirib anšooviste kudemisaega, vahendab news.com.au.

Kammloom, kellel pole looduslikke vaenlasi, levib meredes murettekitava kiirusega ning sööb ära zooplanktoni, mis on toiduks nii anšoovistele kui ka teistele väikestele kaladele ja mereelukatele.

Kuigi kammloomad on juba üheksakümnendatest saati mereandide tööstusele miljardeid eurosid maksma läinud, hakkab probleem alles nüüd süvenema. Praegu on see saamas üsna laiaulatuslikuks – ohtra hulga kammloomadega täituvad nii Horvaatia, Sloveenia kui Itaalia rannikud.

«Tegu on sisuliselt esimese korraga, mil see liik eksisteerib Aadria meres nii suure osakaaluga,» tõdes Valentina Tirelli Itaalia riiklikust okeanograafia ja geofüüsika instituudist.

Anšoovis on anšoovislaste sugukonda kuuluv väike kala, mis meenutab väliselt heeringat. Sellel on spetsiifiline maitse ja ta on palju rasvasem kui räim või kilu.