Samsungil on vesi ahjus: ka pesumasinaid ähvardab plahvatamisoht

USA tarbekaupade ohutuse komisjon edastas hoiatuse pealtlaetavate Samsungi pesumasinate kohta, kuna mõned neist on hiljuti plahvatanud, vahendab ABC news.

Tootehoiatus puudutab 2011. aasta märtsist kuni käesoleva aasta aprillini toodetud pesumasinaid. Samsung teeb komisjoniga koostööd, et pesumasinate vead võimalikult kiirelt parandada.

Esimene juhtum leidis aset USAs Dallases 32-aastase Melissa Thaxtoni kodus. Algul pidas naine pesumasinat elupäästjaks, kuni selle headus pöördus tema kahjuks. Tänavu 8. aprillil seisis ta aga koos nelja-aastase pojaga töötava pesumasina kõrval, kui see plahvatas.

«See oli kõige valjem heli, mida olen kuulnud – nagu pomm oleks mu kõrva ääres plahvatanud. Igal pool vedelesid juhtmed ja muud pesumasina jupid,» kirjeldas ta.

Sarnane juhtum leidis aset Põhja-Carolinas Holly Springsis, mil vaid kaks kuud tagasi ostetud pesumasin tükkideks lendas. Masina omanik Sarah Price polnud tol momendil kodus.

Tegu ei ole ainsate juhtumitega – komisjonile teadaolevalt on 21 inimest teatanud Samsungi pealtlaetava pesumasina plahvatamisest või purunemisest. Melissa Thaxton ja teised «ohvrid» on Samsungi vastu esitanud ühishagi. Nende advokaat Jason Lichtman väidab, et pesumasina tugivarras pole piisavalt tugev, et masina trumlit paigal hoida ning kuivatusrežiimil võib see lahti tulla, mis põhjustabki plahvatust.

Thaxtoni väitel pakkus Samsung talle rahatagastust, kuid ta polnud sellega nõus, kuna tahab probleemist laiemat avalikkust teavitada. «Kui mu laps oleks saanud õnnetuses kannatada, poleks siin enam midagi öelda – see oleks olnud katastroof ja seepärast tahangi, et juhtunust kuuleks ka teised,» rääkis ta.

Nädala algul avaldatud pressiteates selgitas Samsung, et harvadel juhtudel võib mõjutatud masinates tekkida ebatavaline vibratsioon, mis kujutab endast kahjustuste tekkimise riski, juhul kui pestakse voodipesu, mahukaid või veekindlaid esemeid.

«On oluline märkida, et Samsungi kliendid on miljoneid ja miljoneid kordi ilma vahejuhtumiteta pesupesemisega hakkama saanud juba 2011. aastast saati,» seisab Samsungi teates.

Niikaua kuni ohutuse küsimusega tegeletakse, soovitavad nii tarbekaupade ohutuse komisjon kui Samsung voodipesu ja teiste suuremõõtmeliste esemete pesemisel kasutada õrnpesu valikut. See vähendab pesumasina töötamise kiirust ning võimalike kahjude teket. Pesumasinate omanikud saavad täpsema info saamiseks Samsungiga kontakteeruda ning kindlaks teha, kas plahvatuseoht puudutab nende masinat.