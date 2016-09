Selvekassa petmine läks mehele kalliks maksma

Lugeja küsib: kas bussijaama iseteeninduskassad on rahategemismasinad?

«Miks ei ole Tallinna bussijaamas avalikku internetipunkti, et Tpilet.ee lehelt bussipileteid osta? Või miks ei ole need müstilised Tpileti iseteeninduskassad internetiga seotud, et sama hinnaga, mis tpilet.ee-s pileteid soetada? Juhtus lihtsalt nõnda, et enne teise linna sõitmist kadus kodus tehnilistel põhjustel internet ära ja bussijaama iseteeninduskassast piletit ostma hakates avastasin selle topeltkallimana, lisaks ei printinud see imemasin piletit välja ja pidin pöörduma infokassa pikka järjekorda, et probleemi selgitada. Kas tegu on bussijaama rahategemismasinatega?» küsib lugeja.