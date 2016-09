SEB tõstab detsembrist teenustasusid

Alates 1. detsembrist jõustub SEB uus hinnakiri, mille olulisimad muudatused puudutavad sularahatehinguid kontoris ja pangakaartide teenustasusid. Interneti- ja mobiilipanga ülekannete ning tava pangakaartide väljastamise ja kasutusega kaasnevad tasud jäävad samaks.

Näiteks tõstetakse pangakontori ja telefonipanga operaatori kaudu tehtavate pangasiseste maksete teenustasu 1,8 eurolt 2,3 euroni. Euroopa makse tõuseb 2,7 eurolt 3,5 euroni.

Deebetkaartide lisa- ja asenduskaartide väljastamistasu tõstetakse 2,5 eurolt 3 euroni, tõusevad ka krediitkaartide väljastamis- ja hooldustasud ning ISIC kaartide hooldustasud.

«Sularaha sisse- ja väljamaksed kontoris on märgatavalt kulukamad kui elektroonilistes kanalites tehtud maksed, sest need sisaldavad tööjõukulusid sularaha käitlemisele ning see kajastub uues hinnakirjas. Lisaks ühtlustatakse samatüübiliste pangakaartide väljastamise tasusid,» kirjeldas SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen.

Hinnastamisel lähtuti sellest, et kliendid eelistavad igapäevapanganduse teenuseid kasutada erinevates kaugkanalites ja sularaha asemel järjest enam kaardiga maksmist.

«Arvestades klientide harjumusi ei muutu populaarseimate toodete ja teenuste hinnad ehk interneti- ja mobiilipanga ülekannete ning tava pangakaartide väljastamise ja kasutusega kaasnevad tasud jäävad samaks. Aktiivsele kliendile on soodsaim viis igapäevaste pangatoimingute tegemiseks sobiv arvelduspakett, mis sisaldab kõiki olulisi pangateenuseid ja kindel kuutasu annab selge ülevaate kuludest,» lisas Leppänen.

Lisaks uuele hinnakirjale jõustuvad 1. detsembrist muudatused ka üld- ja arveldustingimustes ning arvelduskonto, deebetkaardi, krediitkaardi ja püsimaksega krediitkaardi lepingu tingimustes. Kõigi dokumentide sõnastust on lihtsustatud ja kujundust uuendatud, et need oleks mugavalt loetavad nii arvutiekraanilt kui ka nutiseadmest.

Hinnakirja muudatuste ning uute tingimustega on võimalik tutvuda alates 29. septembrist SEB pangakontorites ning kodulehel.