Õhuke kattemadrats tekitas paksu pahanduse

Kattemadratsi omanik Erik Juhanson rääkis, et viis 28. aprillil Magistrali keskuse keemilisse puhastusse (Puhastus Keskus OÜ) oma madratsikatte Sleepwell mõõtudega 160x200 sentimeetrit. Pärast puhastust proovis mees kodus katte uuesti madratsile ümber panna, see tal aga ei õnnestunud. «Kodus selgus, et kate on tugevalt kokku tõmbunud, madrats enam katte sisse ei mahtunud, sest kui õigesti mäletan olid ümbrise mõõdud pärast puhastust 145x180 sentimeetrit,» ütles ta.

Samal päeval helistas Juhanson puhastusse, kust soovitati tal kate tagasi tuua, järgmine päev ta seda ka tegi. «Leppisime kokku, et nad teevad katte märjaks ja proovin siis kodus märjana seda uuesti ümber venitada,» ütles ta. Nii sai ka kodus toimitud, kuid seegi ei aidanud, sest eelmisest puhastusest oli kate mehe sõnul liiga palju kokku tõmbunud, et ümbrise õigesse mõõtu venitamine polnud lihtsalt võimalik.

«Viisin järgmine päev uuesti katte tagasi, seal soovitati pretensioon kirjutada. Kirjutasin pretensiooni, et madratsikate on rikutud, soovides et mulle hüvitataks 250 eurot,» rääkis Juhanson. Mõned päevad hiljem tuli mehe postkasti Puhastus Keskus OÜ esindajalt vastus, et nemad ei hüvita talle tekitatud kahju, kuna nad ei näe enda töös vigu.

«Suheldes teenindajatega, siis tuli jutu käigus välja, et ettevõtte esindaja ongi raske inimene, kes ei kavatsegi kunagi klientidele rikutud tooteid hüvitada, ning nii soovitati mul pöörduda tarbijakaitsesse,» sõnas Juhanson.

Tänase seisuga pole ettevõte madratsiomanikule rahasid üle kandnud. «Helistasin ja pärisin, kas nad kavatsevad seda teha. Selle peale käratas omanik, et nemad ei maksa mulle ühtegi senti ja annavad otsuse kohtusse. Millal nad seda teevad, polevat minu asi,» ütles Juhanson lõpetuseks.

Teine pool

Puhastus Keskus OÜ juhatuse liikme Beniamin Pogosjani sõnul on nende töös see esmakordne, et tarbijavaidluste komisjon võttis otsuse vastu tuginedes üksnes tarbija kirjalikele selgitustele. «Meie arvates ei vasta Juhansoni jutt tegelikkusele ja ka tarbijakaitseamet pole kontrollinud vaidlusalust objekti, et määrata kindlaks, kas defekte esineb,» ütles Pogosjan.

12. juulil saadud otsusele saatis Pogosjan 21. juulil järelpäringu paludes selgitusi, kuid vastust sellel kirjale ei saadud. «Eeldame, et see on ebaõiglane ja põhjendamatu. Käesoleva ajani olid kõik tarbijavaidluste komisjoni otsuseid, juhul kui need üksikjuhtumid olid määratud tarbija kasuks, meie äriühingu poolt täidetud õigeaegselt ja korrektselt,» kinnitas ta.

Puhastus Keskus OÜ juhatuse liikme sõnul oli talle juba algselt selge, et tarbija Erik Juhansoni eesmärk on midagi muud. «Ta esitas meile mitmel korral põhjendamatuid pretensioone. Tarbijaga kirju vahetades ja telefoni teel suheldes, käitus mees agressiivselt, nõudes, et tunnistaksime ebakvaliteetset tegevust ja maksaksime talle põhjendamatu kompensatsiooni, sealhulgas transpordikulud,» rääkis Pogosjan.

Viimane kord, kui klient oma toote Puhastus Keskuse teeninduspunktist kätte sai, kontrollis Juhanson toodet mitte teeninduspunktis, vaid kodus ning esitas taaskord pretensiooni alles siis, et madrats ei mahu sisse. «Leiame, et tarbija esitab laimavaid ja põhjendamatuid andmeid Puhastus Keskus OÜ kohta. Samuti arvame, et Erik Juhansoni tegevuses eksisteerib korraliku tarbija õiguste kuritarvitamise tunnuseid,» ütles Pogosjan.