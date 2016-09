Matslus läks maksma miljonidollarilise lotovõidu

Eilsel Viking Lotto loosimisel sai peavõidu - miljon eurot - kaubanduses töötav pensionär, kes käis täna suurvõitu vormistamas. Tallinlanna on suur spordifänn ning võidetud rahaga plaanib ta kindlasti toetada ka noortesporti.

Lotomiljonärid, kes loopisid raha kiirelt tuulde

Eile õhtul selgus, et Eesti sai esimese euroaja lotomiljonäri. Suurte võidusummade puhul hakatakse alati kiirelt spekuleerima, mida sellise summaga teha saaks. Kahjuks on olnud küllalt näiteid sellest, kuidas lotomiljonär on suure summa kiirelt ära kulutanud.