Senised parvlaeva kliendikaardid kaotavad kehtivuse

Lugeja küsib: miks ei kehti Maxima kliendikaart Läti kauplustes?

«Käisin hiljuti Lätis, Aluksnes Maxima poes ning kuna mul on olemas Maxima kliendikaart Aitäh-kaart, pakkusin seda ka müüjale. Paraku ütles ta, et siin see ei kehti. Kassajärjekorras minu taga seisev kohalik proua laenas mulle soodustuste saamiseks oma kaarti, millega müüja nõustus. Mis erinevus on Läti ja Eesti kliendikaartidel ning miks Lätis see ei kehti?» päris lugeja.