Analüüs: mida õppida, et tulevikus oleks tööd?

CV Keskuse uuringust ilmnes, et pooled Eesti noored sooviksid saada miljonärideks ning oleksid valmis selle nimel karjääri alustama miinimumpalgaga.

Esimese töö leidmine võib olla keeruline

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Merike Kimber ütleb, et tegelikult üht ja kindlat retsepti töö saamiseks noortele anda ei ole. Kõik sõltub sellest, miks tööd soovitakse, kui kõrged on nõudmised ametikohale ja millised on tööandja ootused.