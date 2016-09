Lugeja küsib: kas autoteenindus võib remondi ajaks pardakaamera välja lülitada?

Lugeja küsib: kas minu enda tehtud pardasalvestuse alusel saab mind süüdistada?

«Tänapäeval kasutavad paljud autodes pardakaameraid ja mootorratastel kiivrikaameraid. Kas politseil või muul ametnikul on õigus kasutada minu enda filmitud materjali minu süüdistamiseks, kui olen teinud midagi valesti ja see jäi videosse (näiteks keegi vaatab mu videot ning kaebab ametnikule). See materjal on avalikult saadaval näiteks Youtubes. Kas on võimalik ja mille alusel on võimalik süüdistada?» küsib lugeja.