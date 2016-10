Kui tihti peaks juukseid pesema?

Keemilised lokid, lained ja sirgendamine - püsiv lahendus teeb argipäevad lihtsamaks

See, et kõik vana tuleb ükskord tagasi, ei üllata vist enam kedagi. Nüüd on siis käes keemiliste ehk püsilokkide aeg. Ehmuda pole mõtet, tänased püsilokid on teinud suure arenguhüppe ning kõrbenud puudli välimust kartma ei pea. Kuigi jah, kel on soov oma soeng afrostiili järgi disainida, saab seda ka täna teha.