Müüdimurdja: kui tihti peaks tegelikult teksasid pesema

Kui teksapükse on juba niivõrd kantud, et neil on plekid või need hakkavad haisema, soovitas Bergh plekid hambaharjaga maha hõõruda ning teksad mõneks ajaks külmkappi pista, et mikroobidest vabaneda. Kvaliteetsed teksad nimelt kaotavad tema sõnul pesuga oma efekti, mistõttu peaks nende pesemist vältima, vahendab Business Insider.

See pakkus küll uut vaatenurka riiete hooldamisele, mida inimesed ka järgima hakkasid, kuid tegelikult pole tegu väga mõistliku soovitusega.

Kui võrrelda teksasid, mida on pestud 13 päeva jooksul pükstega, mida on pestud korra aasta jooksul, leidub neil tegelikult üsna sarnane kogus naha loomulikke baktereid. Need ei ole otseselt kahjulikud, kuid võivad tekitada halba lõhna.

Berghi idee oli, et külmikusse panemine hävitaks pükstel pesitsevad bakterid, et teksasid saaks võimalikult harva pesta. Tegelikult ei ole aga külmiku temperatuur piisav, et mikroobe hävitada ning külmutamisest pole kasu ka kangas peituvatest surnud naharakkudest vabanemisel. Kui teksad uuesti toatemperatuurile panna, võib seega ka hais tagasi tulla.

Bergh nimetas ka, et peseb teksasid käsitsi, kui need on väga mustaks saanud. Kahjuks ei piisa teksade puhtaks saamisel ka sellest. Kuna teksa pole õrn kangas, ei peaks seda ka sellisena kohtlema, sest mõistlikum on need lihtsalt ühekorraga masinas puhtaks saada.

Seega ei pea teksade pesemisel põdema, et nende värv ja kulutatud välimus kaotsi läheb, vaid pigem ikka eelistada puhtust. Kuna materjal aja jooksul kandes siiski kulub ning väga pikka eluiga teksadel ei ole, võib neid kahtlemata pesta iga paari nädala tagant või vastavalt vajadusele ka tihemini.