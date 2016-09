Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas leiab, et uue muuseumi piletihinnad on pakutavat arvestades sama piirkonna muuseumide ja teiste asutustega võrreldes igati konkurentsivõimelised.

Vambola Paavo: kas ERM on tulevikus majanduslikult jätkusuutlik?

Natuke rohkem kui kaks kuud jääb Tartus oodatud ERMi uue maja avamiseni. Rahvusmuuseum on kahtlemata Tõnis Lukase elutöö, mille eest mees on võidelnud ja nüüd selle ka valmis ehitanud. Hoopis olulisem on see, kas ja kuidas on muuseum tulevikus majanduslikult jätkusuutlik? Igal juhul peab maksumaksja olema valmis kõigele peale maksma. Millises suurusjärgus, selles on küsimus, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Vambola Paavo.