Läti toiduamet avastas tonnide viisi aegunud maiustusi

Amet avastas ligi kümme tonni tähtaja ületanud maiustusi - kompvekke, šokolaadi, küpsiseid, mille «parim enne» oli läbi saanud.

Kontrolli käigus saadud teave osutab sellele, et Triom tarnis tooteid laiale ostjaskonnale, sealhulgas Läti peokettidele Maxima, Rimi, Mego ja Elvi, ütles ameti esindaja Ilze Meistere.

Inspektorid leidsid laost mitmesuguseid lahusteid ja värvieemaldusvahendeid ning muid vahendeid, mida kasutati algse markeeringu kõrvaldamiseks. Lisaks võeti ära 26 kuupäevade ja partii numbritega pitsatit, mida kasutati toiduainete ümbermärgistamiseks.

Laos pakiti kaupu ka ümber - aegunud toiduained pakiti ümber ning neile löödi peale uus «parim enne» kuupäev ja partii number, samuti varustati need uute saatedokumentidega.

Meistere märkis, et see on seni suurim avastatud toiduainete ümbermärgistamisskeem.

Tegevuse mõõtmeid näitab kas või kasutavad tehnilised vahendid ja võltsimise kvaliteet - järeletehtud markeeringut oli sama hästi kui võimatu eristada algsest. Seda sai teha vaid kontrolli ajal, kui avastati algse markeeringuga pakendid ja eemaldatud markeeringuga pakendid.

Kasutati spetsiaalselt valitud kirjatüüpe ja eri mõõtu kaste, mis olid valitud algsete eeskujul ja kaetud tootja kaubamärgiga.

Veterinaar- ja toiduamet palus tuvastatud kaubandusettevõtetel tooted tagasi saata.

Seaduserikkumine tuvastati koostöös politsei majanduskuritegude peavalitsusega.

Ettevõtte Triom tegevus peatati ja algatati uurimine.