Lugeja küsib: miks ehitaja puhtust pidada ei suuda?

«Ehitusplatsile sõitvad autod veavad oma ratastega tänavatele suures koguses muda. Kuiva ilmaga hakkab see tolmama, aga vihmase ilmaga muutub räpaseks mudaks. On väga masendav, kui uus asfalttee on kaetud mudaga. Miks keegi seda ei jälgi?» kirjutas venekeelsele Postimehe poole pöördunud Anton. Jutt käis Lasnamäel Sinimäe 16 asuvast ehitusplatsist.