Tasub teada: kuidas vahet teha ausal kaupmehel ja tüssajal

Eesti, Läti ja Leedu otsemüügifirmade assotsiatsiooni juhtiva Gintautas Zaleckase sõnul on põhiline murekoht otsemüügi puhul see, et inimesed ei tea oma õigusi ning sellest tulenevad ka vääritimõistmised. Liitu kuuluvad firmad peavad järgima ka eetikakoodeksit ning kui sellegipoolest peaks klientidel tekkima nendega probleeme, vastutab nende eest liit.

Zaleckas sõnas siiski, et kellel juba on kogemus otsemüügiga, see on üldiselt selle müügiviisiga ka rahul. Negatiivne kuvand või kartus kipub olema pigem neil, kes tegelikult polegi otsemüügiga kokku puutunud.

Püramiidskeem rikub mainet

Üks peamisi tegureid, mis otsemüüki teostavate ettevõtete mainet halvendab, ongi nende segiajamine püramiidskeemi värbajatega. Tuleb tähele panna, et püramiidskeemi iseloomustab ning eristab otsemüügist esiteks kõrge liitumistasu. Püramiidskeemi abil soovitakse inimesi värvata ning neilt investeeringut välja petta, kuigi reaalset toodet skeemi taga ei pruugigi olla.

Kogu võimalik tulu, mis püramiidskeemi pealt saadakse, tuleb skeemiga liituma värvatud inimeste arvu pealt ja nende panustatud investeeringutest, mitte mingisuguste toodete müügist.

Otsemüüki saab kahtlasest püramiidskeemist eristada ka selle poolest, et müügiesindaja pakutav toode on alati reaalselt olemas ning käegakatsutav, lisaks kehtivad sellele kõik tarbijaõigused. Otsemüügiga ei kaasne kõrget liitumistasu ning toode on alati võimalik vähemalt 14 päeva jooksul (mõnel puhul kauemgi) tagastada.

Kogemused levivad kulutulena

Oriflame Eesti tegevjuht Heli Helm märkis, et kui meediasse jõuavad valdavalt ainult halvad kogemused või arusaamatused otsemüügi või püramiidskeemidega, siis suur osa inimesi saabki neist ühtpidi aru ega tee vahet, kumb on kumb. Seega ongi siinpuhul oluline teavitada inimesi nii otsemüügi omadustest kui ka oma õigustest.

«Vanematele inimestele on arvatavasti lihtsam müüa asju, mida nad tegelikkuses võibolla ei vaja, kuid ka neil on täpselt samasugune õigus tootest loobuda 14 päeva jooksul. Kui inimesele seda ei öeldud või lepingus seda kirjas pole, on tal õigus sellest loobuda veel 12 kuu jooksul,» ütles Helm. Ta lisas võrdluseks, et ühtegi kaupluseketti ei saa toodet nii pika aja jooksul tagasi viia, aga otsemüügi puhul on see võimalus olemas.

«Me ei taha midagi peale suruda, aga inimesed teevad vahel ka selliseid emotsionaalsemaid oste, mistõttu peavadki nad teadma, et tooteid on võimalus tagastada. Kui tegu on väiksema asja, näiteks šampooniga, siis võibolla inimene ei hakka seda tegema, aga kõige puhul, mis puudutab hinnalisi asju, seda tehakse ning sellest võimalusest teatakse,» rääkis ta.

Helmi arvates on aga inimeste suhtumine otsemüüki aastatega paranenud, mida näitab näiteks see, et inimesed lubavad müügiesindaja oma koju ning kuulavad ta ära – see näitab nende usalduse kasvu.

Mida teha, kui koju tuleb müügimees ning tahad veenduda tema usaldusväärsuses?

Küsi töötõendit . Müügimees peab suutma esindada firmat, kust ta tuleb ning teda peab olema võimalik firmaga seostada.

. Müügimees peab suutma esindada firmat, kust ta tuleb ning teda peab olema võimalik firmaga seostada. Uuri tausta. Kui oled kokku leppinud kohtumise müügiesindajaga, on sul aega uurida, kas veel kellelgi on kogemusi pakutava toote ja selle esindajaga. Uuri firma kodulehelt lisainfot ning vaata, kas ta kuulub otsemüügi assotsiatsiooni, mis tagab kõik tarbijaõigused.

Kui oled kokku leppinud kohtumise müügiesindajaga, on sul aega uurida, kas veel kellelgi on kogemusi pakutava toote ja selle esindajaga. Uuri firma kodulehelt lisainfot ning vaata, kas ta kuulub otsemüügi assotsiatsiooni, mis tagab kõik tarbijaõigused. Kuula tähelepanelikult. Nii peaksid kohe aru saama, kas müügimees soovib uurida sinu vajadusi ning tutvustada oma toodet või hakkab etteruttavalt rääkima, kui lihtsa ja kiire vaevaga on sul juba varsti rikkaks saada. Viimasel puhul võid kindel olla, et tegu on kahtlase tegevusega ning mitte sugugi ausa müügimehega.

Püramiidskeemid tüssavad inimesi, sest:

Lubavad suurt rahateenimisvõimalust vähese vaeva abil;

Lubavad olulist sissetulekut, värvates üksnes uusi inimesi;

Skeemiga võib seotud olla toode mida müüa, kuid reaalselt pole seda alati olemaski. Juhul kui toode eksisteerib, siis seda ei kasutata või puudub sel reaalne väärtus;

Skeemiga veenatakse inimest ostma suurt kaubavaru, mida ei ole võimalik lihtsalt edasi müüa ja mis pole ka tagastatav (seda nimetatakse kaubavaru kogumiseks);

Süsteemiga liitumiseks nõutakse suurt ettemaksu, kas otsemaksena või toodete, teenuse või «investeeringu» eest tasumiseks. Selliste skeemide edendajad survestavad inimest koheselt liituma, väites, et hiljem enam sellist võimalust ei tule;

Tasu sõltub aktiivsest värbamistegevusest – iga värvatud inimese pealt lubatakse täiendavat tasu.

Allikas: EDSA