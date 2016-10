Ehitusettevõtja jättis kliendi rahata ning ignoreeris tarbijakaitset

Tarbijakaitseametisse on pöördunud viimase nädala jooksul tarbijaid, kes on soovinud ametit teavitada autokooliga Autokool24 (Horizontrans OÜ) seoses esinevatest probleemidest ja palunud abi autokooli tegevuse osas.

Järjekordse veebipoe tarneraskused tekitavad klientides nördimust

Sel aastal on 28 klienti kurtnud tarbijakaitseametile, et veebipoel Max Kaubad on raskusi oma lubaduste täitmisega. Ameti kinnitusel on pood üsna koostööaldis, kuid kuna klientide pöördumisi on palju, peab tellides olema tähelepanelik.