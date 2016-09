Seitse toitu, mida valesti valmistatakse

Baklažaan. Et vesisest köögiviljast saada hõrk ja maitsev roog, tuleks see eelnevalt sisse soolata. Sool imab köögiviljast välja liigse niiskuse ning nõnda väldid selle nätskeks ja vesiseks muutumist.

Makaronid. Pasta valmistamisel on suurimaks veaks see, et kurname makaronide keeduvee ära. Kuigi see tundub kummaline, tasub jätta makaronid veidiks ajaks soolaga maitsestatud vette nõrguma, kuna sellega süvendad maitsete imendumist.

Liha. Suurepärase pannil praetud steigi valmistamine on tegelikult omaette kunst, kuna see võib kergesti liiga kuivaks muutuda. Kui hakkad lihatükki praadimiseks ette valmistama, siis ära sulata seda üles. Kohe küpsetama hakkamine laseb sel paremini niiskust säilitada ning liha on vähetõenäolisem üle küpsetada. Esmalt pruunista see kergelt pannil, seejärel pista ahju ning küpseta veidi madalal kuumusel ning viimistle pannil koos või ja ürtidega.

Munapuder. Kuigi see maitseb ilmselt hästi just sel viisil, nagu oled harjunud seda tegema, leidub veel kõige lihtsam viis parima munapudru saamiseks. Nimelt ei pea mune sugugi vahtu kloppima vee ega piimaga, vaid need on head omaenese lihtsuses. Klopi munad vahule just hetk enne pannilepanekut, et need saaks eriti kohevad. Ka see võib veidi lisaväärtust anda, kui koksad muna katki vastu tasast pinda, mitte kausiäärt, et hoida ära munarebu katkiminek.

Külmutatud juurviljad. Kuigi neid võib valmistada nii pannil praadides, mikrolaineahjus kui ka keetes, valmivad parimad juurviljad siiski aurutis. Ainult seal säilitavad need krõmpsuva tekstuuri ja värske maitse, mitte ei lähe vesiseks.

Peekon. Peamine asi peekoni praadimisel on see, et ei pea ootama panni kuumenemist, vaid võib selle panna kohe pannile. See aitab rasval aeglasemalt laguneda ning jätab peekoni ühtlasi krõbedamaks.

Kalkun. Võtmesõnaks on sulatamine – kui kalkunit on liiga vähe sulatatud, jääb selle tulemus küpsetamisel kuiv ja jäik. Sulatamisel peaks jälgima nippi, et poole kilo kalkuni kohta peaks sulatamiseks aega jätkuma kuus tundi. Kui kalkun kaalub kaks kilo, peaksid seega arvestama selle sulatamisega 24 tunniks. See tagab kindluse, et kalkun on küpsetamisvalmis ning jääb maksimaalselt hõrk.