Elroni rong Tartust Tallinnasse jäi rikke tõttu väljumata

«Rong oli rahvast täis, kuid siis kustusid tuled, süttisid uuest ja kustusid taas, ning varsti teatati, et tehnilise rikke tõttu rong ei välju,» andis teada Postimehe lugeja. Sellest, et rong ei välju, anti tema sõnul teada kell 19.23.

Reisijatele öeldi, et tellitud on asendusbuss, kuid millal see saabub, pole teada. Veidi hiljem teatati, et asendusbussi ei tulegi. Bussijaamast saab Tallinnasse sõita kell 21.00 väljuva bussiga, mis jõuab Tallinnasse kell 23.30 ja millel on hetkel veel seitse vaba kohta.

Järgmine rong Tartust Tallinna peaks väljuma kell 20.39. Reisijatele öeldi äsja, et väljub topeltpikk rong, mis loodetavasti mahutab kõik soovijad. Sõiduplaani järgi jõuab rong Tallinnasse kell 23.11.

«Üks reisija soovis minna Tallinnasse lennuki peale ja lahkus kiiruga rongist juba veidi aega pärast rongi plaanipärast väljumisaega. Ka paljud ülejäänud reisijad olid toimunust veidi häiritud ja ütlesid, et peavad igal juhul täna õhtul Tallinnasse jõudma, kuid Elron tegutses kiiresti ja uus rong sõitis ette juba enne seda, kui teatati asendusbussi ärajäämisest,» rääkis lugeja.