Viis nõuannet, kuidas esmaspäevad talutavaks muuta

Esmalt on oluline lahti mõtestada, mis täpsemalt vastumeelsust esmaspäevadesse tekitab, kirjutab CV Keskus. Tehtav töö? Ebaprofessionaalsed kolleegid? Tööülesanded? Kehv töökeskkond? Olles jõudnud põhjuse tuumani, on järgmiseks sammuks sellega tegelemine. Muutused ei pruugi toimuda üleöö, ent kui see teema maha vaikida, ei muutu kohe kindlasti midagi.

Valmistu esmaspäevaks juba reedel

Reedel võiksid võtta kokku nädalal tehtu ning lõpetada pooleliolevad projektid. Kuigi mõte keerleb juba eeloleva nädalavahetuse juures, tasub nädala sees edasi lükatud asjatoimetused võimalusel siiski reedel ära teha. Vastasel juhul hakkavad need pühapäeval vaevama ega lase puhkepäeva nautida. Produktiivne nädala lõpetamine mõjub hästi nii enesetundele kui võimaldab järgmist nädalat alustada värskelt lehelt. Soovitame juba reedel planeerida uue nädala kohtumisi, koosolekuid ja muid tegevusi – siis ei pea esmaspäeva hommikupoolikut planeerimisele kulutama ning saad motiveeritult kohe tegutsema asuda.

Keskendu positiivsele

Sageli keskendutakse pigem negatiivsetele emotsioonidele, prioritiseerimata tehtava töö positiivset külge – olgu selleks siis igakuine pangakontole ilmuv rahanumber, võimalus arendada enda oskusi või anda panus näiteks ühiskonna arengusse. Kas mõtiskled vahel, miks ja kuidas oled jõudnud just selle tööni, mida teed ning kas oled rahul ja õiges kohas? Võib-olla tasuks.

Alusta varakult

Kuigi võib tunduda ahvatlev hommikuti äratuskella muudkui edasi lükata ning viimasel hetkel lõpuks kiiruga uksest välja rutata, siis tegelikkuses on võidetud minutite hinnaks hoopis närvilisem ja pahuram olek. Iga hommik võiks alata pigem rahulikus tempos tööpäevaks valmistumisega, eriti oluline on see just esmaspäeviti. See, kuidas alustad esmaspäeva, mõjutab tegelikult tervet algavat nädalat. Miks mitte valmistada kosutav hommikusöök, juua värskelt jahvatatud aromaatset kohvi, teha hommikuvõimlemist või minna jooksma? Kui sellest saab harjumus, ei taha sa enam ükski hommik kiirustades ärgata.

Murra rutiini

Võitlemaks rusuva tundega, et nädalavahetus möödus taaskord kiirelt ning justkui ei saanudki miskit tehtud, tasub argirutiinist välja murda – miks mitte planeerida just esmaspäeva õhtuks teatrisseminek, turgutav massaaž või perekondlik kinoskäik? Tuju võib tõsta ka mõne uue riideeseme kandmise või uues söögikohas lõunatamisega.

Pane pühapäevale varakult punkt

Mis võiks olla parem algus uuele nädalale kui väljapuhanud keha ja vaim? Selle asemel, et pühapäevaõhtu veeta teleri ees pulti klõpsutades, tasub hoopiski tavapärasest veidi varem magama minna.