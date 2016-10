Galerii: osturalli enam inimesi ei hulluta

Kas põhjuseks võib olla e-poe suur kaubavalik või pikemalt kestev suurmüük, kuid tänavu sellist rahvaste murdu ja segadust, nagu võis eelnevatel aastatel kohata, ei olnud. Kingaosakonnas oleks justkui tavaline õhtu - kingalettide ääres uitavad ringi üksikud inimesed, mõned proovivad ka midagi jalga, teised vaatavad niisama. Suurem mass on kogunenud kottide ja nahkkinnaste juurde.

Kingakarpe laiali tassiv saaliteenindaja Bella usub, et inimesed alles tulevad. «Täna nii palju küll ei ole nagu alati,» tõdeb teenindaja ja vaatab saalis ringi. «Küll nad tulevad, nad ilmselt jooksevad lihtsalt mööda maja ringi.»

Teenindusosakonnajuhi Kamilla Varvase sõnul on kliente üksjagu ja tuleb järjest juurde. «Ütleme nii, et visuaalselt on küll erinev, aga kui võrrelda varasema viie päevase kampaaniaga, siis võib-olla oli hommikul korraga rohkem,» leiab Varvas. Üheks põhjuseks oskab ta tuua pikema kampaania perioodi. Kui varem kestis osturalli viis päeva, siis nüüd saab soodushinnaga tooteid osta terve nädal. «Lihtsalt klientidel on mügavam nüüd oma oste hajutada nädala aja peale.»

Varasematel aastatel on mõned tooted ostetud ära ka kümne minutiga, kuid sel aastal esimese tunni jooksul ühtegi läbimüüdud silti veel näha ei ole. Varvase sõnul ostavad paljud inimesed juba e-poest, sest sel aastal on virtuaalpoes müügil 1500 toodet rohkem kui varasemalt.

Kottide juures askeldab prillidega hallipäine naisterahvas. Ta on juba mitu korda müüjatelt abi küsinud, kuid vaatab ikka nõutult ringi. «Tulin vaatama niisugust kotti nagu mul on, aga ei leia. Minu oma on ära kulunud,» sõnab naine ja näitab enda üleõla käivat a4 suuruses kotti. Virnades paistavad küll samas suuruses kotid, kuid naise sõnul on need prostad. «See siin on prosta. Selle hinna ja kvaliteedi suhe ei klapi. Mina aga otsin sellist asja, kus hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.»

Osturallile sattus naine täiesti juhuslikult. Eilne päev oli ta käinud endale kotti otsimas ning siis oli talle öeldud, et tule hoopis homme – siis tulevad ka kotid. «Ma kunagi ei armasta käia nendel müükidel kus on palju rahvas. See lihtsalt väsitab. Aga kuna mul on kotti vaja, siis ma tulin,» sõnab naine. Üksteise haaval kotte tõstes, vaadates ja tagasi pannes peab ta aga kurvalt tõdema, et siin sellist kotti pole nagu tema sooviks.

Naisteosakonnas on inimesi rohkem. Vitriinide juures seisavad kaks vanemat naisterahvast, kes jopesid vaatavad. Jaanika (55) jalutab vaikselt mööda kaubamaja, seisab mõne vitriini juures ja uurib toodet ning siis liigub edasi. Osturallile sattus ta täiesti juhuslikult «Teen aega parajaks, tulin tegelikult arsti juurde,» põhjendab ta. Sarnaselt kotti otsivale naisterahvale ei käi ka Jaanika üldjuhul sellistel üritustel. «Kui ma midagi tahan, siis ma ostan ta ära. Aga selline rahvamass on väsitav,» sõnab Jaanika.

Go Traveli teenindaja Mareki sõnul on reisile tahtjaid palju. «Huvi on. SPA ja puhkusereise ostetakse üsna palju,» märgib ta. Kõige populaarsemat ei oska ta veel esimese tunni jooksul öelda, kuid esimene müüdud sihtkoht oli Egiptus.