Mõttetud asjad, mille peaks kohe köögist välja viskama

Kui mõnda köögitarvikut leidub sul topelt või hoiad alles vana lekkivat matkakruusi, tasuks need pigem julmalt minema visata, et kappi rohkem ruumi teha ja rämpsust vabaneda, vahendab Today.

Tassid, mida sa ei kasuta. Võta välja kogu oma varu ning hinda kriitilise pilguga, kas tõesti on ühele perele vaja 15 tassi. Piirdu arvuga, millest jätkuks nii perele kui külalistele.

Topelt ostetud mõõteriistad. Suure tõenäosusega ei ole sul vaja mitut samasugust mõõtetopsi.

Veepudelid ja matkatermosed. Juhul kui teil pole plaanis perega mägedesse matkama minna, ei vaja te ka hunnikut plastikust veepudeleid ning matkakruuse.

Üleliigsed lauanõud ja söögiriistad. Nagunii on igaühel oma lemmiktaldrik ja –kahvel, kuid kappides leidub veel kuhjaga taldrikuid ja muid söögiriistu. Kui te neid ei kasuta, saate anda need kellelegi, kes neid vajab.

Söögipulgad ja toidukohtade menüüd. On vähetõenäoline, et kasutamata jäänud söögipulki läheb veel kunagi vaja – kui tellid toidu kusagilt kaasa, saad sealt ka uue paari. Samuti on üsna mõttetu hoida alles menüüsid, sest need on enamasti saadaval ka veebis, kuhu pöördud esimesena seda vaatama.

Mitu paari kääre. Ühest või äärmisel juhul kahest paarist teravatest kääridest majapidamises peaks piisama.

Säilivustähtaja ületanud maitse- ja kuivained. Ka need kipuvad kapisügavustesse ununema, mistõttu tasub ükskord kapp kriitilise pilguga üle vaadata ja kogu vananenud varud minema visata.

Puudulik lauahõbedakomplekt. Kui oled kaotanud kokkusobituvast komplektist kahvli või noa, siis vaevalt sul enam ka üksikut osa väga vaja läheb.

Tarbetuks muutunud markerid. Kui sul pole tahvlit, kuhu markeriga kirjutada, pole tõenäoliselt ka markerit ennast enam vaja.

Küpsetamis- ja köögitarvikud. Kellel läheb vaja nelja visplit või kolme riivi? Need võtavad köögis enda alla mõttetult palju ruumi, mistõttu oleks targem vanematest tarvikutest vabaneda ning alles jätta vaid tingimata vajalikud asjad.

Ühekordsed nõud. Ka neid kipub aiapidude järgselt koju hunnikutes kogunema, mistõttu peaks neist vajadusel alles jätma vaid väikse varu.