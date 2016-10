Teemandid polegi igavesed: millenniumlased kalleid vääriskive ei osta

Tuntud fraas «teemandid on igavesed» ei pruugi enam nii igavene olla, sest pealekasvav põlvkond, kes on hakanud tööl käima, oma raha kallitele vääriskividele ei kuluta, kirjutab The Independent.

Teemantsõrmus ja kihlumine tundub justkui käsikäes käivat, kuid nooremal põlvkonnal on teised huvid. Teemante seostakse abieluga, sest mõlemaid peetakse igaveseks. Teemanti lihvimine, puhastamine ja müümine sümboliseerib tööd ja pingutust – seda, mida kõike ka abielu vajab.

2015. aastal langes teemantide müük kaks protsenti esimest korda kuue aasta jooksul. Töötlemata teemantide väärtus kahanes lausa 30 protsenti.

«Millenniumlased ei osta väga teemante sisaldavaid ehteid,» sõnas Kanada investeerimispanga analüütik Des Kilalea.

Turustamisfirma Speed Agency loomejuhi David Dewsi sõnul väärtustavad noored tänapäeval pigem kogemusi. «Praegu soovivad noored pigem reisida või tegelda spordiga, kui kulutada oma raha asjadele. Nad kahtlevad tihti teemantide väärtuses.»

Ta lisas, et 1980–2000 sündinud põlvkond on kasvanud üles tehnoloogia ja majanduse ajastul. Samuti on neil väga oluline «brändi kuvand» ja see, mis nad ostavad kujundab nende isiksuse.

Et selle generatsiooniga suhestuda peavad ettevõtted paika panema hinna ja kvaliteedi suhte ning toote jätkusuutlikkuse. Ta lisab, et kuna teemantid on kallid, siis ostavad paljud noored hoopis teisi odavamaid vääriskive.