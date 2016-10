Vaata järele, kas istud ehtsa tabureti või hoopis koopia peal

Rootsi mööblifirma Ikea toob igal aastal turule 2500 uut toodet, on nende valikus mõned, mida on toodetud aastakümneid. Näiteks Poängi tugitool tähistas oma 40ndat sünnipäeva. Iga kümne sekundi järel ostab keegi Billy raamaturiiuli.

Edukatel kaubamärkidel on enamasti lühike ja lööv nimi, mida teatakse üle maailma. Küll aga on mitmetel neist nime saamise taga lugu või fraas, millest nimi lühendatult kokku on pandud.

Mis peitub Ikea toodete nimede taga?

Grundtali köögimööbel ja Mölby vaip. Kui ütleksid kellelegi, et su mööblil on nimi, siis peetaks sind arvatavasti hulluks. Kuid mööblipoodides on see täiesti tavaline ja Ikeal on lausa oma süsteem, kuidas mööbel nime saab.