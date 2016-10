Vaata, kelle valduses on Tallinn-Tartu bussiturg

Tänase seisuga sõidab Tallinn-Tartu-Tallinn liinil 66 bussi päevas, samas kui juulis enne SuperBusi lahkumist ulatus väljumiste arv lausa 90ni. Bussiliini kindel valitseja on Lux Express, kes täidab üle poole nimetatud väljumistest ning plaanib veel lisareisegi.

Maanteeameti liinilubade komisjon kiitis heaks Lux Expressi taotluse nelja uue väljumise avamiseks Tallinn-Tartu liinil, millega kasvaks nende väljumiste arv Tallinna ja Tartu vahel kokku neljakümneni.

Uusi väljumisi hakkab bussiettevõte teenindama alates 10. oktoobrist. Bussiettevõtte juht Hannes Saarpuu selgitas, et uute väljumiste avamine on seotud eelkõige nõudluse kasvuga.

«Oktoober on Tallinn-Tartu liinil ka traditsiooniliselt väga reisijaterohke kuu ning oma statistikast näeme, et ilmselt vanast harjumusest on eriti nõutud eelkõige täistunni väljumised ning need on tihti juba eelmüügist välja müüdud. Seetõttu soovitame reisijatel kaaluda pileti ostmist mõnele pooltunni väljumisele, kus vabu kohti on tavaliselt rohkem,» soovitas ta.

Bussifirmade väljumiste arvud Tallinn-Tartu-Tallinn liinil 03.10. seisuga:

Lux Express 38 väljumist

Simple Express 12 väljumist

Taisto Liinid 4 väljumist

MK Autobuss 4 väljumist

Arilix OÜ, Tartu Bussikeskus 2 väljumist

Forcen Grupp 2 väljumist

Hansabuss 2 väljumist

Bussipartner 2 väljumist

Allikas: T-pilet