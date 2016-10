Segadus rongis: reisija ülbus hämmastas teisi

Märgatud Tallinna Facebooki lehel ringleb video, kus on näha, kuidas kahe rongireisija vahel tekib tüli. Kohvriga proua ei soovi istuda keskmisel kohal (videost näha olev tühi istekoht), vaid äärmisel ja väikese lapsega naine soovis jällegi istuda täpselt samal kohal (oma abikaasa kõrval, kes istus ja hiljem lapse oma sülle võttis).

Elroni kommunikatsioonijuhi Mai Vahtriku sõnul leidis situatsioon aset Narva-Tallinna rongis. «Klienditeenindaja sõnul olid reisijad tema kohale jõudmisel üsna emotsionaalsed ja häälekad,» sõnas Vahtrik. Kuigi klienditeenindaja proovis kahe reisija vahel leida kompromissi ja neid lepitada, siis ei soostunud kumbki naistest järeleandmist tegema.

Appi tõttas heategijast noormees, kes ostis noorele perele lisapiletid I klassi sõiduks, kus olid veel mõned vabad kõrvuti asetsevad istekohad.

«On loomulik, et just hoolivus ja lugupidamine kaasreisijate suhtes loovad pikemal reisil hea õhkkonna. Elron on oma kodulehel avaldanud ka n-ö hea tava selle kohta, kuidas rongis toimida nii, et rongisõit kõikide jaoks meeldivaks kujuneks,» lisas Vahtrik.

