Hinnavõrdlus: kuhu saab kõige soodsamalt varavalges trenni minna

Kuna MyFitnessil on Tallinnas ja üle Eesti enim spordiklubisid, on ühtlasi ka hommikuste treeningute valik seal kõige suurem – Tallinna klubidest leiab igal argipäeval vähemalt paar treeningut, mis algavad enne kella kaheksat. Samas vastavalt elukohale või treeningu eelistusele leiab võimalusi hommikul treenimiseks mujaltki.

MyFitnessi rühmatreeningute juhi Eva Ottase sõnul töötavad klubides varahommikused treeningud hästi, sest inimesed planeerivad oma aega nii, et õhtu oleks vaba ja saaks muid toiminguid teha. «Lisaks on see hea motivaator, sest õhtuti on alati rohkem vabandusi, miks mitte trenni minna.»

Varahommikuti pakutakse MyFitnessi klubides nii tempokamaid kui rahulikumaid treeninguid – valikus on BodyAttack, BodyPump, BodyBalance, Yoga, bodyART, ringtreeningud jõusaalis, TRX, Nike Training Club jne.

Igaühele oma

«Võiks öelda, et kõike eelistatakse võrdselt või siis igale treeningule oma inimesed, kes soovivad hommikuti just nii või naa treenida. Kuna enamikele on see ainus treening päevas, siis ei pea see olema ainult kergemat või rahulikumat sorti - hommikused treenijad soovivad samamoodi internsiivset treeningut,» rääkis Ottas.

RevalSpordi turundus- ja müügijuht Helen Partasjuk-Sootla sõnas, et enne kella üheksat algavates treeningutes käiakse kuidas kunagi - vahel on saalis 20 inimest, teine päev jällegi viis. Rohkem rahvast käib hommikuti jõusaalis ja veekeskuses. Populaarseim aeg treeninguteks ja ujumiseks on tema sõnul siiski kella 10-12 vahemik.

«Populaarsem on kella 10-12 aeg, sest paljud käivad lõuna ajal või enne tööd. Hommikuti külastab veekeskust ja vesiaeroobika treeninguid päris korralik arv inimesi. Tore on see, et hommikupoolikul käib treeningutel palju pensionäre, eriti naisi,» kirjeldas ta.

Viimsi Spa spordiklubi juhi Kersti Ojalille sõnul on sealsetel klientidel hommikuti samuti suurem huvi ujumise ja jõusaali vastu, mis lubab kliendil paremini oma aega planeerida.

«Hommikustest rühmatrennidest pakume varasematel kellaaegadel intensiivsemaid 30-minutilisi ekspress-treeninguid, milleks on Les Mills CXWORX® (kerelihaste treening) ja TRX®. Samuti hommikune Šhivananda jooga on hea häälestusega algavaks päevaks,» rääkis Ojalill.

Ta lisas, et treeningud algusega kell 10 ja 11 on juba intensiivsemad ning sobivad pigem inimestele, kellel on vabam töögraafik või vahetusega töö.

Hinnad varieeruvad suuresti

Kõige sagedamini pakuvad Tallinna spordiklubi hommikuti aktiivseid BodyPump trenne, mis annavad terveks päevaks energialaksu. Samas võivad rahulikemate trennide huvilised minna ka varahommikustesse joogatundidesse.

Soodsaimalt võib hommikuse paketi kuupääsme lunastada Zelluloosi spordiklubis, ent rühmatrenne leidub seal üsna vähe, pigem on klubi pühendunud jõusaalile. Kalleima hinna poolest eristub City Spa spordiklubi, mille kuukaardi maksumus (110 eurot) sisaldab nii rühmatreeninguid, jõusaalide, saunade ja basseini kasutust, kaht kinkekaarti aastas ning soodustusi valitud toodetelt ja hoolitsustelt.

Enamikes klubides jäävad kuukaartide hinnad siiski alla 50 euro ning selle eest saab käia jõusaalis, rühmatreeningutes ning mõnel puhul ka ujumas. Hommikupaketid kehtivad enamasti klubi avamisajast kuni kella 15 või 16ni ning nädalavahetuseti vabalt valitud ajal.

Spordiklubi Kõige varajasem treening* Proovitreening Korrapääse Kuukaart (hommikupakett) MyFitness 6.40 (BodyPump45, Viru) 3 eurot 13 eurot 35 eurot (Tallinn) RevalSport 7.30 BodyPump; BodyBalance - 9 eurot 45 eurot Arctic 7.20 BodyPump; Spin 3 eurot 13 eurot 49 eurot Kalev Spa 7.15 BodyPump; hommikujooga - alates 5,9 eurot 49 eurot Viimsi Spa 8.30 TRX30; Šivananda jooga 5 eurot alates 9 eurot 49 eurot GymLeco 8.30 Fitball&Stretching; Pilates/joogamix; Powerfit 3,5 eurot alates 6 eurot 34 eurot Sparta 7.30 PumpExpress; YogaFunc - alates 5 eurot 32 eurot Zelluloos 8.00 CrossCore45, ringtreening 2 eurot alates 6 eurot alates 25 eurot Tantsugeen 7.00 Ring jõutreening tasuta 10 eurot 50 eurot (piiramatu ajaga pakett; hommikupakett puudub) Meriton 8.30 BodyPump - alates 8 eurot 55 eurot Fittest 9.30 BodyPump, Pilates; FitDance tasuta 8 eurot 39 eurot Audentes 7.30 BodyPump 5 eurot 13 eurot 59 eurot City Spa 8.30 Wake up&be awesome - 23 eurot 110 eurot Golden Club 7.30 Core&tone; TRX45 5 eurot alates 15 eurot 57 eurot

*nimetatud aegadel ei toimu treeninguid igapäevaselt