Lugeja küsib: miks pean rõvedaid suitsupakkide pilte vaatama?

«Uued suitsupakkide pildid on hirmsasti häirivad. Seisan toidupoes järjekorras ja neid on võimatu mitte märgata, sest need on täpselt silma all. Lisaks küsib mu laps, et miks ühel pildil on onul kaelas auk ja teisel pildil mustaks tõmbunud varbad. Miks pean neid nägema, kui ma ei ole suitsetaja? Minu jaoks on need lihtsalt häirivad, lisaks ajavad viimsegi söögiisu ära,» kirjutas lugeja.