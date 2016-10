Soome juhiloa vahetamine nõuab rahvusvahelist pingutust

Nimelt kolis Kati Luik mõni aeg tagasi Soomest Eestisse tagasi. Sel perioodil aga, kui ta oma Soome juhiluba Eesti omade vastu vahetama läks, oli Soome muutnud oma lubade väljastamise süsteemi (load väljastatakse varasema kahe aasta asemel 15 aastaks) ning talle väljastati uus Soome juhiluba. «Ise ma ei teinud selleks midagi,» kommenteeris neiu.

Kuna rahvastikuregistris paistab nüüd justkui oleks talle esmased juhiload väljastatud Eestis elamise ajal (olenemata sellest, et tegelikult väljastati talle juhtimisõigus Soomes) siis ei saa maanteeamet talle Eesti juhilube väljastada.

«Maanteeamet keeldub mul luba vahetamast, manipuleerides liiklusseaduse punktiga. Veel enam – maanteeamet läheb oma otsuses vastuollu teiste liiklusseaduse punktidega,» kommenteeris Luik ja lisas, et tema loeb seadusest välja, et tal on õigus luba vahetada. «Veel enam, see on meie kohustus, kui tahame Eestis sõita.»

Maanteeameti inimestega rääkides keeldusid viimased juhiloa vahetamisest, toetudes justnimelt sellele liiklusseadusele. Liiklusseaduse paragrahv 99 lõige neli ütleb: käesoleva paragrahvi lõigetes üks, kaks ja kolm nimetatud juhiluba ei kehti, kui see on välja antud isikule, kes loa saamise ajal elas rahvastikuregistri andmetel Eestis.

Neiu sõnul saab aga sellest seadusest välja lugeda, et juhiluba ei tohi väljastada inimesele, kes loa saamise ajal elas Eestis, mitte sellele, kes loa vahetamise ajal elas Eestis. «Olen nagu üksik hüüdja hääl kõrbes suure ametkonna vastu,» tundis Luik.

Maanteeameti eksamiosakonnajuhataja Toivo Kanguri sõnul on tegemist väga kahetsusväärse ja harva esineva olukorraga. «Arutasime seda meie Soome kolleegidega ning saime teada, et nende õigusruumi muutmisel selle aasta alguses loobuti juhilubadest, mis kehtivad kaks aastat. Seetõttu väljastati kõigile lühiajalise juhiloa omanikele ilma isiku sooviavalduseta juhiload, mille kehtivusaeg on viisteist aastat,» kommenteeris Kangur.

Ta lisas, et praegu on nad saatnud Soome uue päringu, et soomlastest kolleegid tunnistaksid kehtetuks isiku viimase juhiloa, mis väljastati talle siis, kui isik oli juba peaaegu aasta Eestis elanud. «Seejärel saaksime talle väljastada Eesti juhiloa. Oleme terve selle aja olnud kontaktis ka kodanikuga ja talle selgitanud, kuidas olukorda lahendada püüame,» põhjendas mees.