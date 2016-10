Ujulad kutsuvad inimesi enne kukke ja koitu suplema

Nõmme ja Õismäe ujulates saab tavakülastaja päeva alustada juba kell seitse ning hommikust aegu kasutavad treeninguteks aktiivselt ka ujumisklubid ja lasteaiad.

Ujulaid haldava Tallinna Spordihalli direktori asetäitja Jana Ilvese sõnul on hommikune aeg alates kella seitsmest populaarne just nende hulgas, kes enne tööd tahavad trennis käia, kuid hommikupoolikut kasutavad aktiivselt ka eakamad inimesed. Linnale kuuluvate ujulate ühekorrapääse on valituist kõige soodsam, alates 3,5 eurost.

Veidi privaatsemaks hommikuujumiseks saab minna ka Tallinna Inglise Kolledži spordihoonesse, kuna administraatori Mari-Mai Koha väitel jääb seal varahommikuste püsiklientide arv 10-12 vahele. Suurem osa neist on täiskasvanud, kuid on ka pensionäre, samas noori ja õpilasi käib ujulas väga harva.

Koha lisas, et kuna spordihoone on avatud septembrist maini, on hooaja esimene ja viimane kuu pisut hõredam, kuid hommikustes külastustes on seda vähem märgata ning kasutatavus läbi hooaja on üsna ühesugune.

Nii Viimsi Spad kui Reval Sport veekeskust külastab hommikuti arvestatav hulk inimesi, kuna sel puhul on kliendil võimalik oma aega paremini planeerida ja päevale karastav start anda. Samas kipuvad veekeskuste ja saunade mõnusid hommikuti nautima samuti pigem vanemaealised kui noored.

«Saunakeskus on Viimsi Spa külastajatele avatud alates kella 09:30, kuid leil ei jää varasematel külastajatel võtmata, sest nii naiste kui meeste riietusruumides on kuumad leilisaunad alates kella seitsmest hommikul kuumaks köetud,» lisas Viimsi Spa spordiklubi juhataja Kersti Ojalill.

Hinnakiri