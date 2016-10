Soome terviseameti andmetel on võrreldes 2015. aastaga välismaalt toodud alkoholi kogus kasvanud 14,1 protsenti, kirjutab Yle. Soome terviseameti uurija Thomas Karlssoni sõnul on kuue protsendi võrra kasvanud reisid Eestisse.

«Enamik alkoholist tuuakse jätkuvalt Eestist, kus see on märkimisväärselt odavam. Me teame, et reisijad tulevad koos alkoholiga ja seda tuuakse kaasa rohkem kui seni. Nii kasvab alkoholieksport igas mõttes,» rääkis Karlsson. Ameti statistika näitab, et eriti armastavad soomlased kaasa osta õlut. Mullu viidi Soome 58,7 miljonit liitrit õlut ja see kogus kasvas aastaga kümme protsenti.