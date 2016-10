Nüüdsest on võimalik PPA teenindustes tasuda riigilõivu kõikide pankade maksekaartidega, samuti on igal teenindusletil oma kaardimakseterminal.

Tasub teada: kuidas kasutada pangakaarti turvaliselt

Veebipoed annavad võimaluse sooritada tehinguid ka kodunt väljumata, kuid mda rohkem on liikvel kaardiandmeid, seda suurem ahvatlus on kurjategijatel need oma valdusesse saada.