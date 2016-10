Vaata, millised on maailma kõige kallimad toidud

Seened

Kõige kallim seen maailmas on trühvel, mille kilohind võib küündida 2000 euroni. Neist kõige maitsvamaks peetakse Itaaliast pärit valget trühvlit.

Pelmeenid

Maailma kõige kallimad pelmeenid on New Yorgis Bronxi linnaosas asuvas vene emigrantide restoranid Golden Gates. Nende pelmeenide erilisus seisneb selles, et taignasse on lisatud süvaveekala Myctophidae, mida tuntakse laternakalana. Tänu sellele paistavad pelmeenid tulevalgel sinirohelised, kuid on sellegipoolest väga maitsvad. Kaheksa pelmeeni maksavad 2400 dollarit (2135 eurot) ja 16 4400 dollarit (3915 eurot).

Tee

Kõige kallim tee on Dàhóng páo (Suur punane rüü - tõlkes). Seda saab vaid kuuelt teepõõsalt, mis kasvavad Wyui mägedes asuva kloostri juures. Põõsad on 350 aastat vanad ja igal aastal saab neilt korjata 500 grammi teelehti. Selle tee kilohind on 685 000 dollarit (609 000 eurot).

Liha

Kõige kallim liha on jaapani Wagyu veiste marmorliha. Neid tõusva päikese maa veiseid on aastasadu toidetud vaid parima heinaga, hõõrutud sake ja õllega. Wagyu veiste sisefilee hind jääb 750 ja 1000 dollari (vastavalt 667 ja 889 euro) vahele.

Pähklid

Kõige väärtuslikumaks peetakse makadaamiapähkleid, mis kunagi olid Austraalia aborigeenide peatoidus, aga nüüd hinnatakse neid üle maailma. Pähklikilo hind on 30 dollarit (27 eurot).

Kalamari

Kõige kallim kalamari pole must, vaid hall. See kannab nime Teemant ning tegu on Iraanist eksporditava albiinobeluuga marjaga. 100 grammi kalamarja, mis on kindlasti pakitud kuldsesse topsi, maksab 2000 dollarit (1780 eurot).

Vürts

Maailma kõige kallim maitseaine on safran, mis on tegelikult safrankrookuse õietolm. Poole kilo safrani saamiseks on vaja koguda õietolmu 225 000 lillelt. Kilo safranit maksab 60 000 dollarit (5339 eurot).

Kartul

Kõige kallimad kartulid kasvavad Atlandi ookeanis asuval Nurmuate saarel. Kartulipõldu väetatakse vetikatega ja kõik tööd tehakse käsitsi. Aastas saadakse saagiks 100 tonni mugulaid, mis samal päeval saadetakse müüki. Nii väike saak annab võimaluse küsida kilo eest 500 dollarit (445 eurot).

Omlett

Kõige kallimat omletti pakutakse New Yorgi hotellis Le Parker Meridien ja see maksab 1000 dollarit (890 eurot). Lisaks munale on selles ka terve homaar, serveeritakse seda keedukartulitel ja kaunistuseks on peal must kalamari.

Õli

Kõige kallim on aragaaniaõli, mis on pärit Marokost. Aragaaniapuud on kerge ära tunda, sest see on kohalike kitsede vaieldamatu lemmik ja lehtede järgi ollakse valmis kasvõi puu otsa ronima. Aragaaniaviljad meenutavad oliive ja liitri õli saamiseks on vaja 30 kg marju. 100 ml aragaaniaõli eest tuleb maksta 250 dollarit (223 eurot).

Leib

Kõige kallim leib maailmas on Sourdough' leib Roqueforti juustu ja mandlitega. Päts seda leiba maksab 25 dollarit (22 eurot) ja selle on teinud tuntud kokk Paul Hollywood. Parimast jahust leiva teeb eriliseks prantsuse juust Roquefort ja mandlid. Osta saab leiba Londonist ja see on 20 korda kallim kui tavaline.

Piim

Maailma kõige kallima piima liiter maksab 22 000 dollarit (20 000 eurot) ja selle saamiseks on vaja 4000 hiirt. Hiirte piima kasutatakse meditsiinis.

Juust

Kõige kallim juust on Pule, mida tehakse eeslipiimast ja see maksab 1280 dollarit (1139 eurot).

Vesi

Kõige kallim vesi on Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Vesi on oma nime saanud tuntud Itaalia maalikunstniku Amedeo Modigliani järgi ning selle pudel on osaliselt kaetud kullaga. See jook on segu Prantsusmaa ja Fidži saarte allika- ja Islandi liustike veest 1,25-liitrine pudel maksab 60 000 dollarit (53 000 eurot).

Šokolaad

Kõige kallim šokolaad on Chocopologie by Knipschildt, mida tehakse USAs. Tegu on tumeda šokolaadiga ja 453-grammine tahvel maksab 2600 dollarit (2313 eurot).

Mahl

Kõige kallim mahl on nonimahl, mida tehakse samanimelise puu Morinda Citrifolia viljadest. Nonipuu kasvab Vaikse ookeani lõunaosas. Neljast liitrisest pudelist komplekt maksab 200 dollarit (178 eurot).