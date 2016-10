Lugeja küsib: kas Tallegg eksitab tarbijaid tooteinfoga?

«Tekitab muret Talleggi-poolne tarbija eksitamine tooteinfoga. Toiduainete koostisest vähegi teadlik inimene saab aru, et kui toote kogumassist ligi 30 protsenti moodustab paneering, mis koosneb peamiselt nisu- ja rukkijahust, ei saa see sisaldada vaid ühe grammi ulatuses süsivesikuid. See võib tunduda tühisena, kuid inimesed, kes piiravad süsivesikute tarbimist (diabeetikud, LCHF jt dieetide harrastajad) on sellisest eksitamisest tugevalt mõjutatud,» kurtis lugeja.