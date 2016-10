Bingo loto suurvõit läheb maja remontimiseks

Õnnelikuks võitjaks osutus internetist võidupileti ostnud Tartumaa proua, kes enda sõnul mängib lotot veebi vahendusel juba viimased paar-kolm aastat. Üldse on nüüdseks juba pensionipõlve pidav naine mänginud lotot iganädalaselt sestsaati, kui lotomängud turul on olnud.

Bingo jackpoti võit on naisele esimene suurem lotovõit. Siiani oli ta suurim võit 23 eurot, kuid teistele on naine enda sõnul alati rõõmustades kaasa elanud, kui suurtest võitudest kuulnud. Et lotoõnn just talle naeratas, sai naine teada loosimisele järgneval päeval meiliteavituse kaudu.

Võidust teavad naise täiskasvanud lapsed ja lapselapsed, keda ta võidurahaga kindlasti toetada plaanib. Samuti tahab ta teha korda juba ammu remontivajava kodumaja. Et ta raha niisama ära raiskaks, naine igatahes ei karda: «Ma olen eluaeg osanud rahaga ümberkäia».