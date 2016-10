Karme sularahapiiranguid Eestisse ei tule

Alates järgmisest aastast onLätis eraisikute vahel sularahas lubatud vaid tehingud, mille summa ei ületa 20kordset Läti miinimumpalka ehk 7600 eurot.

«Meie ei ole sularahatehinguid siiani keelustada planeerinud, direktiivid seda ka otseselt ei nõua, pigem on tegemist siis liikmesriikide enda otsusega, et sel viisil on sularahaga seotud riske kõige parem maandada,» ütles rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Sören Meius.

Tema sõnul on Läti otsuse puhul tegemist rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise meetmega. Ta selgitas, et järgmise aasta juuni lõpus on nn IV rahapesu tõkestamise direktiivi ülevõtmise tähtaeg. «Selles tuuakse hoolsuskohustuse kohaldamise piirmäär veelgi madalamale, 10 000 euro peale,» rääkis ametnik. ta lisas, et direktiiv jätab liikmesriikidele õiguse kehtestada siseriiklikult veelgi rangemaid meetmeid.

«Tundub, et lätlased on direktiivi ülevõtmisega seda teed läinud,» arvas Meius. Tema sõnul on sularahatehingute osakaal siiani olnud Eesti õiguskaitseasutuste hinnangul väga madal. «Suured sularahasummad pigem nagunii ebatavalised ning kahtlusi tekitavad, mistõttu pole sellise keelu kehtestamise ettepanekuga rahandusministeeriumi poole pöördutud,» lisas Meius.

Eestis hetkel kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab kohustuse suurtest sularahatehingutest teatada hiljemalt kahe päeva jooksul kui tegu on üle 32 000 euro suuruse sularaha tehinguga. Seda sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena. Krediidiasutus peab teatama rahapesu andmebüroole viivitamata igast valuutavahetuse tehingust sularahas summas üle 32 000 euro, kui krediidiasutusel ei ole tehingus osaleva isikuga ärisuhet.

Lisaks on alates 15 000eurose sularahatehingutega kauplejatel ning mittetulundusühingutel ja sihtasutustel kohustus kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ette nähtud hoolsusmeetmeid (peamiselt kliendi isikusamasuse, tegeliku kasusaaja ja ärisuhte kohta lisaandmete kogumine).