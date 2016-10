Kauplused: iseteeninduskassad kassiire asendama ei hakka

Tipptunnil suurde toidupoodi minnes tuleb võtta kalkuleeritud risk: kas kiiremini õnnestub ostude eest maksta tavakassa looklevasse sappa suundudes või iseteeninduskassa järjekorras oodates, kus tempot võib alla viia mõne kliendi oskamatus süsteemi kasutada, kirjutas ERR. Nii mõneski poes käib iseteenindus aga kaasaskantava puldi abil, millega jooksvalt oma kaubad «läbi piiksutada».

Kuigi ka kaupade kodulehelt kojutellimine on üha enam levinud, ei kao kassajärjekorrad sugugi.

Olukorras, kus kauplustel on madala palgataseme ja vähese tööpuuduse tõttu üha keerulisem kassiire tööle palgata, laiendatakse iseteeninduskassade osakaalu. Alul eksperimendina ette võetud katse, kuidas klientuur uuenduse vastu võtab, on kujunemas normiks. Ehkki enamik jaekette ei taha avaldada, kui palju oste sooritatakse just iseteeninduskassas, kinnitavad siiski kõik, et see tendents on tõusuteel. Need, kes andmeid avaldavad, viitavad veerandile kõigist ostudest.

