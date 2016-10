Tasub teada: kuidas peaks rongis käituma?

Rongisõidu hea tava seisab küll igas rongis ja enamik jutust tundub elementaarse viisakusena. Siiski tasub aeg ajalt põhitõdesid meelde tuletada.

Kas rongi astudes tuleb klienditeenindaja kohe üles otsida?

Rongi jõudes võid istuda sobivale kohale. Kui klienditeenindaja jõuab sinuni, anna talle märku, et soovid osta piletit. Pileti soetamine on iga reisija kohustus. Kui oled juba ostnud pileti Sõidukaardile, ütle seda klienditeenindajale, kui talle kaardi ulatad – et klienditeenindaja sulle topeltpiletit ei müüks. Kui soovid osta või esitada sooduspiletit, näita klienditeenindajale ka soodustust võimaldavat dokumenti, fotota dokumendi puhul ka isikut tõendavat dokumenti.

Kas jalgratas tuleb tingimata konksu otsa riputada?

Ratastele mõeldud koht on C-alas, kus on olemas ka spetsiaalsed riputuskonksud. Kui rongis on rohkem rahvast, tasub ratas kindlasti konksu külge riputada, sest see hoiab ruumi kokku. Vajadusel võib ratast ka uksealas käekõrval hoida, kuid rattaomaniku hooleks on tagada, et ratas ei kuku ega ohusta teisi reisijaid. Peatusest rongi sisenedes on C-ala leitav rattamärgi järgi.

Millal vajutada SOS-nuppu?

Need nupud on mõeldud kasutamiseks eriolukordadel ning asuvad kõikide väljapääsude juures. SOS-nuppu on kohane vajutada näiteks siis, kui inimene ei ole jõudnud väljuda, uks ei ole avanenud või on tekkinud ohuolukord. SOS-nupu vajutamisel lülitub kõne ja vastav videopilt rongijuhile – võimalus selgitada lühidalt tekkinud probleemi.

Kuidas siseneda rongi ratastooli või lapsevankriga?

Ratastoolidele ja lapsevankritele on kohad rongi C-alas, kus on olemas ka spetsiaalsed turvavööd vankrite ja ratastoolide kinnitamiseks ning saatjatel on võimalik leida endale istekoht. C-alas asuvasse tualetti pääseb ratastooliga ning seal on olemas ka mähkimislaud. Eriti oluline on õige ukse valik nende jaoks, kes väljuvad lühikese platvormiga peatuses, kuna seal toimub väljumine vaid läbi rongi C-ala ukse ning haakes rongi puhul sõidusuunas paikneva esimese rongi C-ala kaudu.

Kas rongis võib süüa ja juua?

Kaasavõetud suupistete ja jookide (v.a alkohol) tarvitamine rongis on lubatud. Hea, kui sellega kaasreisijaid ei häirita ning koht reisi lõppedes sama puhtaks jääb.

Mida teha, kui kaasreisija seisab püsti?

Märgata teda ja pakkuda talle istet enda kõrvale vabale kohale. Kui rongis on palju rahvast, palume paigutada pagas pagasiriiulisse, sülle või istme alla. Ka jalgade koht, jalatsitega või ilma, ei ole mõistagi toolil.

Kas tõukeratas/rula/rulluisud on rongi oodatud?

Tõukeratta, rula ja rulluisud võib rongi kaasa võtta, ent mitte nendel seista ega liikuda. Rong ei liigu ühtlase kiirusega ja see võib seada eeskätt ratastel olija enda ohtu.

Kuidas kuulata rongis muusikat?

Selleks, et rong oleks mõnus ja rahulik koht, palume kasutada muusika kuulamiseks ja filmide vaatamiseks kõrvaklappe, samuti mitte pidada pikki ja häälekaid telefonivestlusi. Hoolivalt käitudes anname kaasreisijatele võimaluse süveneda oma töösse, õppimisse, lugemisse või lihtsalt mõtetesse.