Tasub teada: kuidas auto sügiseks valmis seada

Maanteeamet tuletab meelde, et hämaras ning pimeduse saabudes tuleb kõigil liiklejail kindlasti kasutada helkurit, taskulampi või muud nähtavust parandavat varustust. Parema valgusallika puudumisel sobib enda märgatavaks tegemiseks kas või mobiiltelefoni helendav ekraan.

Samuti on õige aeg pöörata tähelepanu oma auto tehnilisele seisundile. Kord aastas on mõistlik kojamehed ära vahetada. Kui tänavu on kojamehed vahetatud, tuleb neid siiski regulaarselt puhastada. Ees on oodata udust ja vihmast aega, mil eessõitvate autode ratastelt pritsib vett ja pori, nii et esiklaasi hästi puhastavad kojamehed on vajalikud.

Sügisel peame tihti sõitma ka madalalt paistva päikesega, nii et vajalik on tuuleklaasi seestpoolt regulaarselt puhastada. Kui klaas on seestpoolt must, siis on nähtavus kehvem ning klaas hakkab sillerdama, mis on väga ohtlik.

Auto tulede puhul on oluline, et need oleksid õigesti reguleeritud. Kõige lihtsam on seda ise kontrollida ühtlasel pinnal, nagu hoone sein või uks. Kui laternate valgusvihu kõrgus on ühesugune, siis on tuled korras. Kui need näitavad erinevalt, tuleb lasta tuled korda teha.

Auto varustusse peab kuuluma ka ohutusvest, mis oleks käeulatuses, et juht saaks seda halva nähtavuse korral ning pimedal ajal hädapeatudes autost välja astudes kanda. Mõistlik on autos hoida mitut ohutusvesti, et hädapeatuse korral oleksid ka kaassõitjad autost väljudes märgatavad.

Juba praegu tuleb arvestada, et võrreldes suvega kulub sihtpunkti jõudmiseks rohkem aega – klaasid tuleb puhtaks teha ja auto võib vajada soojendamist. Teel olles tuleb valida ilmastikule vastav sõidukiirus, sest maksimaalne sõidukiirus ei ole kohustuslik. Tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid. Olenemata hooldenõuetest ja tehtud hooldetöödest võivad teed muutlikes ilmaoludes ikkagi ootamatult libedaks muutuda.