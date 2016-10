Staarkokk astus rahvusrooga valmistades ämbrisse

Tippkokk pahandab: üks rahvusköök on maailmas väga alahinnatud

Kokk Anthony Bourdain on tuntud värvikate väljaütlemiste poolest ning seekord märkis ta, et Mehhiko köök on tema arvates kõige alahinnatum maailmas.

Tippkokk Jamie Oliver tegi kodu ümber ehitades ränga möödapaneku

Tippkokk Jamie Oliver tegi oma Londonis asuvat kümne magamistoaga kodu ümber kavandades ränga vea, mis takistab tal maja müümast.

Itaalia kokk muudab Rio toidujäägid kodututele maitsvaks roaks

Itaalia kokk Massimo Bottura, kelle nimel on kolm Michelini tärni ja kelle restoran kuulutati hiljuti maailma parimaks, on harjunud teenindama jõukaid, kuid nüüd on mees otsustanud asuda aitama kodutuid, vahendab The Local.

Tippkokkade kaheksa trikki, mida sa pead proovima

Ükskõik kui osav sa ka köögis poleks, alati kulub marjaks ära mõne uue triki õppimine.

Seitse viga, mida inimesed pasta keetmisel teevad

Võtad poti, keedad paar minutit ja lisad kastme – kui raske on pastat teha? Tuleb välja, et pasta keetmisel on võimalik teha suuri vigu. Pane tähele ja proovi neid asju vältida.

Põige paella sünnipaika

Hispaania suuruselt kolmas linn Valencia kipub sageli Madridi ja Barcelona varju jääma, kuigi pakub külastajatele nii suurlinna melu, kuldseid rannaliivu, parkide rohelust, veidraid rekordeid kui ka maitseelamusi.

Tippkokad: restorani taset näitab kõige enam inimeste poolehoid

Vanalinna toidufestivali tuhinas jagasid Olde Hansa, Kaerajaani, Magusa Augu, Cru ja Dominicu peakokad mõtteid Eesti restoranide taseme ning kohaliku toidukultuuri kohta.

Tippkokk avalikustab, miks ei tasu esmaspäeviti restoranis kala süüa

Tippkokk ja mitmete kokaraamatute autor Anthony Bourdain on aastatepikkuse töökogemuse järel pannud nii mõndagi kõrva taha, millega võiks restoranides söömas käies arvestada.

Tippkokk Jamie Oliver loodab kodu müügist korralikult teenida

Briti staarkokk Jamie Oliver, kes perele hiljuti Hampsteadi lähedale uue kodu soetas, loodab eelmise kodu, Londonis asuva maja müügist teenida kopsaka summa.

Tippkokk: jätke teepakk poodi ja viiner menüüst välja

Ööbiku gastronoomiatalu omaniku ja tippkoka Ants Uustalu hinnangul on Hiiumaa toitlustajad õigel teel, pakkudes mahedaid ja naturaalsetest toiduainetest roogi, kuid toitude põnevaks muutmisel soovitas ta lisada ka pisut võõramaiseid maitseaineid.

Gordon Ramsay soovitab: valmista ise hõõgveini

Hõõgvein on klassikaline jõulujook, kuid tippkokk Gordon Ramsay retsept on vahelduseks üsna värskendav, kuna tema lisab hõõgveini ka ühe ootamatu koostisosa: sidrunheina.

Vaata, kuidas valmivad tippkokkade eelistatud noad

Tuntud kokk Anthony Bourdain külastas Bob Kramerit, kes on USAs tegutseva seppade ühingu ainuke kööginugade valmistamisele spetsialiseerunud sepp.