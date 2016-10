Viis üllatavat toitu, mis teevad su uniseks

Iga söödud toit mõjutab enesetunnet mingil määral ning isegi kui tegu pole ebatervisliku toiduga, ei tähenda see, et toit ei võiks väsimust tekitada. Seega kui tunned end toidukorra järel unisena, siis võib põhjus olla just söödud toidus. Body&Soul toob välja mõned toiduained, millel on veidi uinutav toime, mistõttu tasub nende söömine pigem õhtuks jätta.

Kalkuniliha. Kalkunis leidub ohtralt aminohapet nimega trüptofaan, mida keha kasutab melatoniini ja serotoniini tootmiseks - mõlemad on uinumist soodustava ja und reguleeriva toimega. Kui sööd kalkuniliha koos mõne süsivesikuallikaga, näiteks kartuliga, imendub trüptofaan paremini ning tekitabki ajus rahustava efekti. Selle aine poolest on rikkad ka piim, kodujuust, banaan, muna, tofu, sojaoad ja seesamiseemned.

Lehmapiim. On teada-tuntud soovitus, et enne magamaminekut tasub juua sooja piima ning sellel ongi tõepõhi all. Sarnaselt kalkunile sisaldab piim trüptofaani ning kaltsiumi, mis aitab sellel paremini serotoniini toota. Sellegipoolest ei pea piimatooteid menüüst välja jätma, kuna neile omane madal glükeemiline indeks täidab kõhu pikemaks ajaks.

Kirsid. Needki sisaldavad melatoniini, mis omab olulist vastutust meie une ees. Euroopa teadlased on välja selgitanud, et hapuka kirsimahla joomine leevendab tervetel inimestel aegajalt esinevaid unehäireid. Süvenenud unehäirete osas ei saa aga sellele lootma jääda.

Kõrge glükeemilise indeksiga (GI) süsivesikud. Kuigi süsivesikutel on oluline roll keha energiataseme reguleerimises, ei ole iga süsivesik teisega võrdne. Kõrge GI on näiteks valgel riisil, saial, poemüslil ja maiustustel, mis teevad seega uniseks, madal GI aga kaerahelvestel, täisterariisil, -makaronidel ja –leival ning kinoal. Optimaalsema energia saamiseks tasub kõrge GI-ga toidud vahetada madalate vastu.

Tee. Olgu tegu kummeli, melissi või palderjaniteega, kõik neist sisaldavad närvisüsteemi rahustavaid ja unisekstegevaid koostisosi. Kindlasti tasub neid unekvaliteedi parandamiseks juua, kuid õhtusel teejoomisel peab arvestama ka nende direetilise toimega neerudele ja põiele.