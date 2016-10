Kuidas vältida seda üht tööintervjuul sagedasti tehtavat viga?

Sa ei ole seal ainult selleks, et küsimustele vastata, kirjutas Business Insider. Tööintervjuu eesmärk on edasi anda oma sõnumit. Näiteks, kui keegi ütleb, et sa räägiksid endast, siis ei mõelda selle all kindlasti, et alustaksid jutustamist oma lapsepõlvest või kooliteest. Paljud inimesed hakkavad just pärast sellist küsimust oma elulugu ümber jutustama.

Elulugu ei huvita kedagi. Mis nad tegelikult teada tahavad on see, et miks peaks tööandja valima just sinu 30 kandidaadi hulgast. Seepärast ole juba varasemalt välja mõelnud mõned lood, mis seostuksid just uue töökohaga.

Kui järgmine kord soovitatakse endast rääkida, siis ütle näiteks, et oled eluaeg huvitunud tehnoloogiast, psühholoogiast või millest iganes ja see viis sind ka ülikooli just sellele erialale, mida õppisid. Teiseks, räägi, millest sa oled veel huvitatud ja kuidas senimaani seda oma tööga oled sidunud.

Kolmandaks ütle, mis sind uue pakutava töökoha või firma juures köidab ning miks tahaksid just sellel ametipostil end edasi arendada.

Ole kindel, et sul on varuks need võtmevastused ja pane need sujuvalt oma jutu sisse. Jäta meelde, et sa ei ole töövestlusel selleks, et ainuüksi tööandja küsimustele vastata, vaid ka selleks, et endast vajalik info edasi anda.