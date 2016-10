Räpakalt tegevust alustanud kuulus kiirsöögikoht pani uksed kinni

Riia vanalinnas asuv ja seni Baltimaades ainus Kenntucky Fried Chicken pani 1. oktoobril oma uksed ajutiselt kinni, kirjutab mixnews. «Lähiajal on restoran suletud, et meie kokad saaksid omandada uusi teadmisi ja teised töötajad parandada oma oskusi. See on vajalik, et Läti KFC suudaks järgida ja täita ettenähtud nõudeid ja standardeid,» teatas ettevõte sotsiaalmeedia vahendusel.

Septembri keskel said Lätis avalikuks KFC Riia söögikohas tehtd fotod, mis andsid tunnistust seal valitsenud räpakusest. Läti veterinaar- ja toiduamet hakkas söögikohas valitsenud olukorda uurima, kuna 22. septembril sinna tehtud kontrolli ajal ei vastanud olukord sanitaarnõuetele. KFC hakkas Riias tegutsema mullu augustis ning see peaks laienema ka Eestisse.