Graafik: vaata, kui kiirelt täitub päevane kofeiinilimiit

Business Insider on välja toonud populaarsed kofeiini sisaldavad joogid. Graafik näitab, mitmest joogist alates muutub päevas tarbitud kofeiinikogus juba ohtlikuks. Seega kui oled suur kofeiinitarbija, saad tabelist ülevaate, millise hulga puhul peaksid koguseid kindlasti piirama hakkama.

Hoolimata sellest, millisest joogist sa kofeiini kätte saad, tasub meeles pidada, et see on erguti, millel on oma plussid ja miinused. Pildil on välja toodud, kui mitu purki või tassi sa mõnd jooki maksimaalselt juua võid, et mitte päevase kofeiinihulgaga üle pingutada.

Tabel hindab ainult jookide kofeiinisisaldust, mitte suhkruid või muid koostisosi.