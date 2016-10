Madal meri tekitas Rohukülas 16-tunnise laevasaba

TS Laevad teatas varahommikul, et madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaevade Regula ja St Ola väljumised. Suurte laevade sõitma panekuks oodati, et veetase pisutki tõuseks.

Väiksem parvlaev Harilaid väljus kell 5.08 Heltermaalt ning pardal oli kaks reisijat ja kaks sõidukit. «Järgmine väljumine on orienteeruvalt kell 7 Rohukülast. Parvlaev Harilaid jätkab reise vabagraafiku alusel,» lisas TS Laevad teates.

Kella seitsmene väljumine jäi aga ära ning kella 10 paiku andis TS Laevad teada, et parvlaev Regula teeb esimest reisi Rohukülast Heltermaale kell 10.30. Ent sõit lükkus 20 minutit hilisemaks.

16-tunniseks veninud laevasabast mahtus Regulale vaid osa ning kui laev sadamast väljuma hakkas, oli kassaputkade taha kogunenud järjekord ooteplatsi uuesti täitnud, kirjutab Lääne Elu.

«Selline teavitustöö on ikka näkku sülitamine,» viitas kella 22-ks õhtul sadamasse jõudnud hiidlane Tiit. Pressiteatest jäi tema sõnul lugejaile mulje, et olukord Hiiumaa liinil on normaale. «Aga pole ju! Inimesed ootasid ju kella poole seitsmest õhtul sabas, ööbisid autodes, infot saada polnud praktiliselt võimalik,» ütles ta Lääne Elule.

Kui TS Laevad eile õhtul kella 19.20 paiku teatas, et parvlaevade Regula ja St Ola reisid on tormi ja madala veeseisu tõttu tühistatud, jäid paljud sadamasse kohale tulnud reisijad ootele. Sotsiaalmeedias on rohkelt neid, kes kurdavad, et infot järgmiste väljumiste kohta jagati minimaalselt ning nad pidid öö veetma autos.

«Ma ootan infot, millal väljub järgmine praam Hiiumaa suunal? Beebiga oodanud juba 8 tundi. Kell on 2 öösel, joogivett pole, infot pole!» pahandas üks naine praamid.ee Facebooki lehel.

Samas leidub neidki, kes kiidavad sadamatöötajaid. «Mina tahaksin kiita just sadamatöötajaid. Ootasin eile sadamas alates kella 18.30-st. Oleksin saanud kella viiesele praamile, aga loobusin ise, kuna saarele tagasi on ju ka vaja saada. Mul oli võimalus auto jätta sadamasse ja veeta öö kodus, mitte autos. Ja info laeva liikumise kohta saatis sadamatöötaja mulle sõnumiga. Ilma vastu ei saa. Tuleb asju mõistusega võtta,» kirjutas üks naisterahvas Facebooki hiidlaste grupis.

Kaptenid nii madalat veetaset ei mäleta

TS Laevad palus vabandust reisijatelt, kes pidid eile ja täna öösel Hiiumaa liinil kaua üleminekut ootama.

«Eile ja öösel olid ilmastikuolud väga halvad. Isegi vanad kaptenid ei mäleta olukorda, mil veetase Väinamerel viimati nii madalale langes,» andis TS Laevad keskpäeva paiku teada. «Regula väljus hetkel, ja kui veetase veel tõuseb, mida hetkel prognoosid näitavad, siis alustab sõitmist ka St Ola,» lisati teates.

Hetkel on veetase Rohukülas -59 sentimeetrit. St Ola saab alustada siis, kui veetase on -55 sentimeetrit. Hommikul kella 6 paiku oli veetase -64 sentimeetrit.

Operatiivset infot sõitude kohta saab vaadata siit.

Regula sõitis Heltermaalt välja ka kell 12.45 ning kella 13 paiku sõitis välja parvlaev Harilaid. Sellele järgneva Rohuküla väljumise otsuse teeb kapten sinna jõudes. Kui sadamas on sõidukeid ja reisijaid rohkem kui Regulale mahub, siis väljub Regula järel kohe ka parvlaev Harilaid, kinnitas TS Laevad.

Hetkel jätkavad nii parvlaevad Regula kui Harilaid sõitmist vabagraafiku alusel. Eelisjärjekorras saavad laevale liinibussid, operatiivsõidukid, postiveoautod ja puuetega isikute sõidukid. Teisi reisijaid teenindatakse sadamasse saabumise järjekorras.

Laevaliiklus on häiritud ka Saaremaa liinil. Nimelt andis TS Laevad teada, et hooldustööde tõttu jäid ära parvlaev Ionase reisid kell 11.05 Virtsu-Kuivastu suunal ning kell 12.25 Kuivastu-Virtsu suunal. Kõiki reisijaid teenindab parvlaev Hiiumaa.