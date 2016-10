Venekeelne «Lasnamäe» jõudis Kuressaarde

Ebameeldiva kogemuse osaliseks said mitmed Kuressaare Maxima kliendid, sest kassas toimetas müüja, kes oli hädas nii riigikeele kui ka kassaaparaadi kasutamisega.

Kuressaare Maxima juhataja Reelika Poopuu tunnistas, et mandrilt tööle tulnud puuduliku keeleoskusega kassapidajale pakkus ettevõte muud tööd, mis ei eelda nii head keeleoskust.

Poejuhataja sõnul nii keerulist olukorda kolleegide hoidmise ja uute leidmisega ei ole olnud. «Praegu on meie kaupluses 58 ametikohta, millest 10 ei ole kahjuks õnnestunud siiani täita. Ja kõige keerulisem ongi just leida kassapidajaid – tervelt viis inimest vajaminevast 13-st on juba jaanuarikuust saadik leidmata,» rääkis Poopuu.