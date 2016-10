Lindaliin tühistas kõik tänased väljumised

Samuti on tühistatud reedene väljumine Helsingist kell 8.

Lindaliini kodulehel seisab, et laeva kaptenil on õigus tühistada reis hiljemalt tund enne väljumist. Laevad ei välju, kui tuule kiirus merel on üle 15 m/s ja laine kõrgus üle kahe meetri. Kõiki reisijaid teavitatakse reisi mittetoimumisest sõnumi teel. Firma palub jälgida uudiseid ettevõtte kodulehelt.

Lindaliin teenindab Tallinna-Helsingi liini kiirkatamaraanidega Karolin ja Merilin.

Täna puhub kirdetuul puhanguti 15, looderannikul ja saartel puhanguti kuni 20 m/s. Ilmateenistus hoiatab Läänemerel tugeva tuule eest, mis võib kohati tuua kuni neljameetrised lained.