Väikekoha rahvast hakatakse bussiga suurde linna poodi viima

Remonditööde ajaks paneb Narva-Jõesuu linnavalitsus Narva-Jõesuu ja Narva vahele käima bussi, mis viib soovijad Narva Fama kaubanduskeskuse juurde, kirjutas Põhjarannik.

«Loodame, et tänu võimalusele tasuta Narva ja tagasi sõita saavad linnaelanikud mugavalt kõik oma vajalikud ostud sooritada. Teisipäeviti ja reedeti sõidab buss Narva-Jõesuust välja kell 8.30 ning suundub Narvast tagasi kell 11.30,» ütles Narva-Jõesuu linnapea Iraida Tšubenko.

Linlased on mures

Peale suletud Maxima kaupluse on Narva-Jõesuus veel vaid üks väike poeke − Sepa tänaval asuv Kuldne Kala −, kus pakutakse esmatarbekaupu. Ent kohaliku pensionäri Valentina sõnul ei ole sealne sortiment kuigi suur, ruum aga on väike ja müüjaid vähe. «Ja hinnad on tunduvalt kõrgemad.»

«See on suur probleem,» ütles Valentina 2830 elanikuga linnas kujunenud olukorra kohta. «Meil siin on väga palju vanureid, kes liiguvad ringi tugiraamide ja keppidega või ei kõnni üldse. Kuidas nad Narva sõidavad, kui neil miski meie väikeses kaupluses saamata jääb?»

