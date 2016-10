Passide kehtivusaeg pikeneb kümne aastani

Praegu kehtivad nii Eesti kodaniku reisidokument kui ka välismaalase pass viis aastat olenemata sellest, kas see dokument antakse välja täiskasvanule või lapsele, teatas PPA. Uuest aastast väljastatakse aga vähemalt 15-aastasele isikule Eesti kodaniku või välismaalase pass kümneaastase kehtivusajaga.

Teise muudatusena pikendatakse reisidokumendi taotlemisel võetavate sõrmejälgede kasutusaega kahelt aastalt viiele ehk näiteks dokumendi kadumisel enne viie aasta möödumist saab korduvdokumenti taotleda posti või e-posti teel ning sõrmejälgede andmiseks ei ole vaja uuesti teenindusse tulla.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram sõnas, et pikenev kasutusaeg inimestele suuremaid kulutusi kaasa ei too ning muudab dokumendi taotlemise märkimisväärselt lihtsamaks.

«Kõige olulisem muutus inimese jaoks on see, et reisidokumendi kehtivusaeg läheb poole pikemaks, seejuures aga ei ole kavas tõsta riigilõivu ehk sama raha eest saab taotleja poole kauem kehtiva dokumendi. Sõrmejälgede kasutusvanuse tõstmine aga võimaldab inimesel korduvdokumendi vajadusel taotleda seda pikema perioodi vältel kodust lahkumata,» sõnas Abram.