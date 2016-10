Itaalia avaliku sektori töötajad käisid tööajast lulli löömas

Maksu- ja tolliamet külastab suvel toitlustus- ja teenidussektori asutusi ning suveüritusi üle Eesti, et vaadata üle, kas tööandjad on hooajatöölised ka registreerinud.

Lugeja küsib: kas saab ilma töötajaga läbi arutamata saata palgata puhkusele?

«Kas saab saata palgata puhkusele ilma töölistega läbi arutamata? Näiteks teavitusega üks nädal ette ja puhkuse pikkus kaks päeva ning selle põhjuseks on töö puudus. Kas ma siis lihtsalt ei saa raha selle eest, et tööandjal pole mulle tööd pakkuda? Teine küsimus oleks, kas on lubatud saata töölisi koju poole päeva pealt, et töö otsas või siis anda keset nädalat vabu päevi?» küsib lugeja.